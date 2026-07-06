33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग तेज, सुकमा से PM को पोस्टकार्ड भेजे, 21 जुलाई को संसद घेराव का ऐलान

33% Women Reservation: सुकमा जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में रविवार को महिला कांग्रेस द्वारा ’’33 प्रतिशत महिला आरक्षण अभियान’’ के तहत विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तूलिका कर्मा ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित संसद घेराव में बड़ी संख्या में महिलाओं से शामिल होने का आह्वान किया।