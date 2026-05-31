Chhattisgarh News: शादी समारोह में आइसक्रीम के अंदर निकली छिपकली, मच गया हड़कंप, लोगों में नाराजगी

वहीं 5 अप्रैल को कोरबा जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया था। जिले के चौपाटी स्थित एक जूस सेंटर की बर्फ में मरा हुआ मेंढक मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। यह घटना उस समय सामने आई थी जब जूस सेंटर पर ग्राहकों के लिए जूस तैयार किया जा रहा था। गर्मी के मौसम में ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच संचालक द्वारा जूस को ठंडा करने के लिए बर्फ तोड़ी गई थी। इसी दौरान बर्फ के अंदर एक मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया था, जिसे देखकर लोग दंग रह गए थे।