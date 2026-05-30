Banana Crop Ruined: ओडिशा तक जाने वाला सुकमा का केला तूफान में बर्बाद, किसानों को लाखों का नुकसान

Banana Crop Ruined: सुकमा जिले में गुरुवार शाम आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने किसानों की महीनों की मेहनत को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। तेज हवाओं के चलते केला, आम और मक्का समेत कई फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान केले की खेती को हुआ है। जिले में 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में होने वाली केले की खेती से जुड़े किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। तैयार फसल जमीन पर गिरने से किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। किसानों का कहना है कि करीब 10 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया और अब उन्हें राहत के लिए सरकारी सहायता का इंतजार है।