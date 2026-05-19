Chhattisgarh Tribal Village: छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां 30 साल से नहीं बनी सड़क, 500 आदिवासी परिवारों ने पीएम को लिखा पत्र

Chhattisgarh Tribal Village: बस्तर के सुदूरवर्ती कोटिगुड़ा गांव के 450 से 500 आदिवासी परिवारों ने तीन दशक से बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। ग्रामीणों ने गांव तक ऑल-वेदर सडक़ निर्माण, आंतरिक सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट और राशन सोसाइटी शुरू करने की मांग की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ( क्करूह्र) में 16 मई 2026 को दर्ज शिकायत ( क्करूह्रक्कत्र/ श्व/2026/0083126) को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है, जिसके बाद अब ग्रामीणों को कार्रवाई की उम्मीद है।