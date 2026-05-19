Polluted Cities: चीन के 719 शहर साफ, हमारे 35% गंदे, ‘शहरों की बढ़ती जीडीपी कम हो रही फेफड़ों की उम्र’

Polluted Cities in World: चीन के 719 शहर साफ, हमारे 35 फीसदी गंदे, 'शहरों की बढ़ती जीडीपी कम हो रही फेफड़ों की उम्र' : क्या किसी देश की आर्थिक प्रगति को उसके नागरिकों के फेफड़ों की सेहत से मापा जा सकता है? पहली नजर में यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यदि हम समकालीन भारतीय शहरीकरण और विकास के मौजूदा तरीकों का बारीक अध्ययन करें, तो यह सवाल न केवल प्रासंगिक बल्कि बेहद डरावना हो जाता है। आज जब भारत वैश्विक मंच पर सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तब एक बुनियादी सवाल यह उठता है कि इस प्रगति की वास्तविक कीमत कौन चुका रहा है?