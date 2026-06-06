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Chhattisgarh News: सुकमा के किसान पुत्र ने रचा इतिहास, JEE एडवांस में 634 वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया जिले का गौरव

Sukma News: किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले होनहार छात्र बारसे रोशन ने JEE एडवांस 2026 में ऑल इंडिया 634वीं रैंक हासिल कर सफलता का नया इतिहास रच दिया।

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सुकमा

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Love Sonkar

Jun 06, 2026

Chhattisgarh News

किसान पुत्र बारसे रोशन ने JEE एडवांस में 634वीं रैंक हासिल (Photo Patrika)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है। किसान परिवार के बेटे बारसे रोशन ने देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक JEE एडवांस 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 634वीं रैंक हासिल की है। किसान परिवार के बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल कर पूरे जिले को गौरवान्वित किया है।

सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने

बारसे रोशन एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके माता-पिता खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद रोशन ने पढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया और कठिन परिश्रम के बल पर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। रोशन की उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने उनका सम्मान किया। तुंगल डेम में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर अमित कुमार ने शाल एवं श्रीफल भेंटकर उनका अभिनंदन किया।

कलेक्टर ने की घोषणा

इस अवसर पर कलेक्टर ने घोषणा की कि रोशन की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। जिला प्रशासन उनकी आगे की पढ़ाई की पूरी फीस का वहन करेगा, जिससे वे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में बिना किसी आर्थिक चिंता के अध्ययन कर सकें।

क्षितिज कोचिंग इंस्टीट्यूट’ से मिला सफलता का मार्ग

सुकमा जिले में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा ‘क्षितिज कोचिंग इंस्टीट्यूट’ का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अमित कुमार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में संचालित यह पहल ग्रामीण और आदिवासी विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद बन रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन तथा नोडल अधिकारी के सतत पर्यवेक्षण में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है।

शिक्षकों और टीम के समर्पण का परिणाम

बारसे रोशन की सफलता के पीछे संस्थान के शिक्षकों और प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्थान के प्रबंधक सूरज सिंह ने विद्यार्थियों के लिए अनुशासित और प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार किया। वहीं, शिक्षकों ने विद्यार्थियों को विषयगत ज्ञान के साथ परीक्षा रणनीति और निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके प्रयासों ने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाया और सफलता की राह आसान बनाई।

शासन की शिक्षा उन्मुख पहल का सकारात्मक परिणाम

यह सफलता दर्शाती है कि शासन और जिला प्रशासन की शिक्षा केंद्रित योजनाएं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग जैसी सुविधाएं ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद कर रही हैं।

सुकमा के युवाओं के लिए प्रेरणा बने बारसे रोशन

बारसे रोशन की उपलब्धि आज सुकमा के हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वन एवं प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने भी रोशन को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। जिला प्रशासन ने विश्वास जताया है कि आने वाले वर्षों में सुकमा से ऐसे अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी निकलेंगे, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

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Updated on:

06 Jun 2026 10:38 am

Published on:

06 Jun 2026 10:24 am

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