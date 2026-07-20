वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर के युवाओं में प्रतिभा और साहस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने उन्हें अपने ही क्षेत्र की सुरक्षा में भागीदारी का अवसर देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बस्तर विकास एवं शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। मंत्री कश्यप ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर के समग्र विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और माओवाद के स्थायी समाधान के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। बस्तर फाइटर्स की भर्ती उसी संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आने वाले समय में क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ बस्तर के भविष्य को नई दिशा देगा।