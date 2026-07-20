Good News: छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात, अब घर बैठे बनवाएं राशन कार्ड, जानें पूरी प्रक्रिया

नई ऑनलाइन व्यवस्था से राशन कार्ड संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा, डिजिटल साक्षरता और लोक सेवा केंद्रों की उपलब्धता कितनी प्रभावी है। साथ ही, प्रशासन के लिए यह सुनिश्चित करना भी चुनौती होगी कि पात्र हितग्राहियों तक ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी समय पर पहुंचे।