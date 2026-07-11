Electric Fence Death: कवर्धा में खेतों की करंट वाली बाड़ फिर बनी काल, फसल बचाने की कोशिश में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

Death By Electrocution: कबीरधाम जिले में खेतों की सुरक्षा के नाम पर बाड़ में छोड़ा जा रहा अवैध बिजली का करंट लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। महज 15 दिनों के भीतर करंट की चपेट में आने से यह तीसरी मौत है। ताजा मामला पंडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली का है जहां खेत की फेंसिंग में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। लगातार हो रहे हादसों ने ग्रामीणों में दहशत बढ़ा दी है और खेतों में करंट छोडऩे की खतरनाक प्रवृत्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रामभीषण चंद्रवंशी निवासी ग्राम मंझोली के रूप में हुई है।