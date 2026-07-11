CGPSC सूबेदार-एसआई परीक्षा कल, कवर्धा के 3 केंद्रों पर 1482 अभ्यर्थी होंगे शामिल, जानें ड्रेस कोड और एंट्री नियम

CGPSC Sub Inspector Exam 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सूबेदार, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर प्रारंभिक परीक्षा 2024 कल यानी 12 जुलाई को कवर्धा जिले के तीन परीक्षा केंद्रों में होगी। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कबीरधाम जिले के 1482 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा, पहचान सत्यापन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।