कबीरधाम में 41 कृषि केंद्रों को नोटिस, 2 लाइसेंस सस्पेंड, जानिए क्यों हुई कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई

एक महीने में चार बड़ी कार्रवाई, दो लाइसेंस निलंबित, दो दुकानों की बिक्री बंद, 41 कृषि केंद्रों को नोटिस और अब जीरो पोटाश वाला उर्वरक मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिले में आखिर कितने किसान पहले ही ऐसी खाद खरीदकर अपने खेतों में उपयोग कर चुके हैं। यदि यह अमानक उर्वरक बड़ी मात्रा में किसानों तक पहुंच चुका है तो इसका असर केवल इस सीजन की फसल पर नहीं, बल्कि किसानों की पूरी सालभर की आय पर पड़ सकता है।