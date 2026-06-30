30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

भगवान को भी नहीं छोड़ा, हनुमान मंदिर से 30 तोला चांदी का मुकुट चोरी, कवर्धा पुलिस जांच में जुटी

Chhattisgarh Crime News: कवर्धा शहर के रेवाबंध तालाब के पास नवीन बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 30 तोला चांदी का मुकुट चोरी कर ले गए..
less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Jun 30, 2026

chhattisgarh crime news

कवर्धा में हनुमान मंदिर से 30 तोला चांदी का मुकुट चोरी ( Photo - Patrika )

Kawardha Crime News: कवर्धा शहर में एक बार फिर धार्मिक स्थल को चोरों ने निशाना बनाया है। रेवाबंध तालाब के पास नवीन बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर से अज्ञात चोर भगवान की प्रतिमा का 30 तोला चांदी का मुकुट चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

Chhattisgarh Crime News: श्रद्धालु पहुंचे तब हुआ चोरी का खुलासा

जानकारी के अनुसार, रेवाबंध तालाब के समीप नवीन बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने भगवान हनुमान की प्रतिमा पर स्थापित मुकुट चोरी कर लिया। जब मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचे, तब चोरी की घटना का पता चला। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर परिसर में एकत्र हो गए और नाराजगी जताई।

सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है तथा अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

आरती के बाद चोरी की वारदात

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में पिछले कुछ समय से मंदिरों में चोरी और देवी-देवताओं की मूर्तियों से छेड़छाड़ अथवा उन्हें खंडित किए जाने जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इससे श्रद्धालुओं में नाराजगी है. लोगों ने बढ़ती वारदातों को देखते हुए मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. घटना के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने, चोरी हुए मुकुट की बरामदगी सुनिश्चित करने तथा शहर के मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jun 2026 01:44 pm

Published on:

30 Jun 2026 12:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / भगवान को भी नहीं छोड़ा, हनुमान मंदिर से 30 तोला चांदी का मुकुट चोरी, कवर्धा पुलिस जांच में जुटी

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Sand Mafia: कवर्धा में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 1000 ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रेत जब्त, पांच रसूखदारों पर कसा शिकंजा

Chhattisgarh Sand Mafia
कवर्धा

Chhattisgarh Tourism: छत्तीसगढ़ की नई पहचान बना भोरमदेव जंगल सफारी, पर्यटकों की बनी पहली पसंद

Chhattisgarh Tourism
कवर्धा

Teacher Drinking Alcohol: स्कूल बना ‘मयखाना’! बच्चों के बीच गुरुजी ने गटकी शराब, VIDEO हुआ वायरल

स्कूल परिसर में शराब पीते दिखे शिक्षक (photo source- Patrika)
कवर्धा

ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी, कवर्धा परिवहन विभाग की चेतावनी- एक क्लिक में उड़ सकते हैं खाते से पैसे

Fake E-Challan Link Fraud
कवर्धा

Chhattisgarh Jobs: नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, कवर्धा में 2 हजार से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन

Chhattisgarh Jobs
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.