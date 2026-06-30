भगवान को भी नहीं छोड़ा, हनुमान मंदिर से 30 तोला चांदी का मुकुट चोरी, कवर्धा पुलिस जांच में जुटी

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में पिछले कुछ समय से मंदिरों में चोरी और देवी-देवताओं की मूर्तियों से छेड़छाड़ अथवा उन्हें खंडित किए जाने जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इससे श्रद्धालुओं में नाराजगी है. लोगों ने बढ़ती वारदातों को देखते हुए मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. घटना के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने, चोरी हुए मुकुट की बरामदगी सुनिश्चित करने तथा शहर के मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है