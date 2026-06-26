Teacher Drinking Alcohol: स्कूल बना ‘मयखाना’! बच्चों के बीच गुरुजी ने गटकी शराब, VIDEO हुआ वायरल

इधर, जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड में पदस्थ एक शिक्षक और शिक्षिका से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में इसकी चर्चा तेज हो गई है। अभिभावकों, ग्रामीणों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि उसमें दोनों आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से अब तक वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में वीडियो से जुड़े दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।