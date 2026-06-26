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Teacher Drinking Alcohol: स्कूल बना ‘मयखाना’! बच्चों के बीच गुरुजी ने गटकी शराब, VIDEO हुआ वायरल

Chhattisgarh School News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में शिक्षक पर स्कूल परिसर में शराब पीने का आरोप लगा है, जबकि जांजगीर-चांपा में शिक्षक-शिक्षिका से जुड़े कथित वायरल वीडियो की शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
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Laxmi Vishwakarma

Jun 26, 2026

स्कूल परिसर में शराब पीते दिखे शिक्षक (photo source- Patrika)

स्कूल परिसर में शराब पीते दिखे शिक्षक (photo source- Patrika)

Teacher Drinking Alcohol: छत्तीसगढ़ के दो अलग-अलग जिलों से सामने आए मामलों ने सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली और शिक्षकों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर कबीरधाम जिले में शिक्षक पर स्कूल परिसर में शराब पीने का आरोप लगा है, वहीं दूसरी ओर जांजगीर-चांपा जिले में एक शिक्षक और शिक्षिका से जुड़ा कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है।

कबीरधाम: स्कूल परिसर में शराब पीने का आरोप

कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम तेलियापानी लेदरा से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक सुरेश कुमार नेताम को स्कूल परिसर में शराब पीते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की गतिविधियां न केवल अनुशासन का उल्लंघन हैं, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के बीच गलत संदेश भी देती हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से जिला शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Teacher Viral Video: जांजगीर-चांपा: शिक्षक-शिक्षिका का कथित वीडियो वायरल

इधर, जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड में पदस्थ एक शिक्षक और शिक्षिका से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में इसकी चर्चा तेज हो गई है। अभिभावकों, ग्रामीणों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि उसमें दोनों आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से अब तक वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में वीडियो से जुड़े दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच

मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की तकनीकी और तथ्यात्मक जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि जांच पूरी होने से पहले किसी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें।

DEO बोले- जांच में आरोप सही मिले तो होगी कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संबंधित वीडियो विभाग के संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है। यदि जांच में वीडियो और उससे जुड़े दावे सही पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लगातार सामने आ रहे मामलों से बढ़ी चिंता

कबीरधाम और जांजगीर-चांपा की घटनाओं ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों में अनुशासन, जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में शिक्षक पर स्कूल परिसर में शराब पीने का आरोप है, जबकि दूसरे मामले में वायरल वीडियो की सत्यता की जांच जारी है। अब दोनों मामलों में शिक्षा विभाग की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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Published on:

26 Jun 2026 02:54 pm

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