ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी, कवर्धा परिवहन विभाग की चेतावनी- एक क्लिक में उड़ सकते हैं खाते से पैसे

कवर्धा जिला परिवहन अधिकारी गौरव पाटले ने बताया कि साइबर ठग (Fake E-Challan Scam) मोबाइल पर संदेश या लिंक भेजकर लोगों को ई-चालान भुगतान के नाम पर फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं। वहां उनसे बैंक खाता, ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त कर धोखाधड़ी की जाती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और ई-चालान का भुगतान केवल परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही करें।