ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी, कवर्धा परिवहन विभाग की चेतावनी- एक क्लिक में उड़ सकते हैं खाते से पैसे

ठगी (photo-patrika)
Fake E-Challan Scam: छत्तीसगढ़ में ई-चालान से संबंधित साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस पर परिवहन विभाग ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ साइबर अपराधी परिवहन विभाग की वेबसाइट की हूबहू नकल तैयार कर फर्जी ई-चालान संबंधी संदेश भेज रहे हैं और ट्रैफिक नियम उल्लंघन का भय दिखाकर लोगों से उनकी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी हासिल कर आर्थिक ठगी कर रहे हैं।
कवर्धा जिला परिवहन अधिकारी गौरव पाटले ने बताया कि साइबर ठग (Fake E-Challan Scam) मोबाइल पर संदेश या लिंक भेजकर लोगों को ई-चालान भुगतान के नाम पर फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं। वहां उनसे बैंक खाता, ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त कर धोखाधड़ी की जाती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और ई-चालान का भुगतान केवल परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही करें।
जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पुलिस और परिवहन विभाग के प्रवर्तन अमले द्वारा जारी सभी वैध ई-चालानों की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विभाग की अधिकृत प्रणाली के माध्यम से ही भेजी जाती है। विभाग कभी भी किसी व्यक्ति को निजी खाते, अज्ञात लिंक या अनधिकृत माध्यम से भुगतान करने के लिए नहीं कहता।
वास्तविक ई-चालान की जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के ई-चालान अनुभाग में उपलब्ध पे ऑनलाइन विकल्प का उपयोग करें। यहां चालान क्रमांक और कैप्चा कोड दर्ज कर गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सुरक्षित तरीके से चालान संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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