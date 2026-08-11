Fake Currency: उधारी चुकाने के लिए घर में छाप रहे थे नोट, कवर्धा में 12.50 लाख की करेंसी के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

Counterfeit Currency Case: कवर्धा जिले में नकली नोट छापकर उन्हें बाजार में खपाने की कोशिश करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पोड़ी चौकी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 12.50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इनमें 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी नकली नोटों को बाजार में चलाकर अपनी उधारी की रकम चुकाने की योजना बना रहे थे। इसके लिए घर पर ही प्रिंटर और अन्य सामग्री की मदद से नकली नोट तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नकली नोटों के साथ प्रिंटर, कागज और नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री भी जब्त की है।