Kawardha News: आजादी के 80 साल बाद भी गंदा पानी पीने को मजबूर 35 बैगा परिवार, बोले- मौत हुई तो जिम्मेदार कौन?

Kawardha News: देश 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। ग्राम पंचायत राजाढार के आश्रित गांव बेलापानी में रहने वाले बैगा जनजाति के करीब 35 परिवार आज भी स्वच्छ पेयजल के लिए तरस रहे हैं। बरसात के मौसम में ये परिवार मजबूरी में नदी का मटमैला और दूषित पानी पीने को विवश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत और मांग के बावजूद अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई।