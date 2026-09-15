Chhattisgarh Scholarship: एसटी, एससी और ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन शुरू, 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन शुरू (Photo Patrika)
Scholarship Scheme: अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजीयन और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज और बैंक खाते से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य किया गया है। शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का पंजीयन, नवीनीकरण और सत्यापन 30 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। ऐसे में विद्यार्थियों और संबंधित संस्थानों को समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के पास आवश्यक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके साथ ही राशन कार्ड की ई-केवाईसी और आधार से लिंक बैंक खाता भी अनिवार्य किया गया है। विद्यार्थियों को आवेदन से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके दस्तावेज और बैंक खाते से संबंधित जानकारी सही एवं अपडेट हो। बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने या जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में छात्रवृत्ति प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गई है।
जिन विद्यार्थियों की कक्षा में परिवर्तन हुआ है, उनके नवीनीकरण से जुड़े प्रकरणों की प्रक्रिया अलग तरीके से होगी। कक्षा परिवर्तन के साथ नवीनीकरण के प्रकरण पहले जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के लॉगिन पर भेजे जाएंगे। इसके बाद संबंधित स्तर पर आवश्यक जांच और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों और संस्थानों को ऐसे प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
राज्य छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन और नवीनीकरण कराने के साथ ही सत्यापन की प्रक्रिया भी तय समय-सीमा में पूरी करनी होगी। 30 सितंबर 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसलिए पात्र विद्यार्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना पंजीयन या नवीनीकरण पूरा करने की सलाह दी गई है। संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को भी विद्यार्थियों के प्रकरणों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी।
एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के जिन विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना है, उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की ई-केवाईसी और आधार लिंक बैंक खाते की जानकारी विशेष रूप से जरूरी है। पंजीयन और नवीनीकरण के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर ही पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रकरण आगे बढ़ेंगे। ऐसे में किसी भी तरह की कमी या गलत जानकारी से बचने के लिए आवेदन से पहले सभी विवरणों की जांच करना जरूरी होगा।
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