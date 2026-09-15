Chhattisgarh Scholarship: एसटी, एससी और ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन शुरू, 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Scholarship Scheme: अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजीयन और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज और बैंक खाते से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य किया गया है। शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का पंजीयन, नवीनीकरण और सत्यापन 30 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। ऐसे में विद्यार्थियों और संबंधित संस्थानों को समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।