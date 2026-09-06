थाना बना SP ऑफिस! कबीरधाम में ‘एक थाना-एक सप्ताह’ अभियान शुरू, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं

एसपी ने थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने। साथ ही क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पहल का उद्देश्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय को आमजन के और करीब लाना है, ताकि थाना क्षेत्र के नागरिकों को छोटी-बड़ी पुलिस संबंधी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता कम पड़े। नागरिक अपने ही क्षेत्र में एसपी से सीधे मिलकर शिकायत और अपनी बात रख सकें। प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।