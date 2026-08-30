30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कवर्धा

Police Constable Recruitment: 1600 पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार, गृहमंत्री विजय शर्मा बोले- कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

1600 Vacant Posts: पुलिस आरक्षक भर्ती में रिक्त 1600 से अधिक पदों को वेटिंग लिस्ट की दूसरी सूची से भरने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 9 दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र या लिखित निर्णय की मांग पर अड़े हैं।
2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Aug 30, 2026

Chhattisgarh News

9 दिन से बारिश में डटे अभ्यर्थी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Police Constable Recruitment: पुलिस आरक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। 1600 से अधिक रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट की दूसरी सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर 100 से अधिक युवक-युवतियां पिछले नौ दिनों से डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के कैंप कार्यालय के सामने डेरा डाले हुए हैं।

21 अगस्त से शुरू हुआ आंदोलन अब अस्थायी धरने से आगे बढक़र अभ्यर्थियों के लिए दिन-रात के संघर्ष में बदल गया है। बारिश के बीच तिरपाल के नीचे रहकर वे धरना दे रहे हैं। खाना बनाने से लेकर सोने तक की व्यवस्था धरना स्थल पर ही कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले सात-आठ महीनों से नियुक्ति की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि नियुक्ति पत्र या ठोस लिखित निर्णय मिलने तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने तिरपाल और टेंट लगाकर अस्थायी व्यवस्था बना ली है। दिनभर नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद रात भी वहीं गुजार रहे हैं। बारिश के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही हैए इसके बावजूद आंदोलन जारी है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में मेहनत की, चयन की उम्मीद में महीनों इंतजार किया। जब रिक्त पद है तो वेटिंग लिस्ट की दूसरी सूची से पद भरने का निर्णय लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।

सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश

आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों ने अलग-अलग तरीके अपनाकर शासन-प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। पहले दिन कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद वे सडक़ पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में डिप्टी सीएम के कैंप कार्यालय के सामने पहुंचकर आंदोलन शुरू किया। दूसरे दिन अभ्यर्थियों ने कार्यालय के सामने हवन-पूजन कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।

शाम को ढोल-नगाड़े बजाकर विरोध जताया। तीसरे दिन कुछ अभ्यर्थियों ने सिर मुंडवाकर अपना विरोध दर्ज कराया। चौथे दिन कैंप कार्यालय के सामने रास्ता रोककर धरना दिया गया जो अब तक जारी है। इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अभ्यर्थी अब भी तिरपाल लगाकर कार्यालय के सामने डटे हुए हैं।

जमीन पर बैठकर गृहमंत्री ने सुनी समस्या, लेकिन नहीं माने अभ्यर्थी

आंदोलन के दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा स्वयं प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। रविवार शाम अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से भी आमने-सामने चर्चा हुई। गृहमंत्री ने समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास किया और शासन की प्रक्रिया से अवगत कराया। लेकिन बातचीत के बाद भी अभ्यर्थियों ने आंदोलन समाप्त नहीं किया। उनका कहना है कि उन्हें लंबे समय से आश्वासन मिल रहा है। अब वे नियुक्ति पत्र अथवा स्पष्ट लिखित निर्णय के बिना पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

गृहमंत्री बोले: कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

वेटिंग लिस्ट की दूसरी सूची जारी करने की मांग पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थियों से चर्चा हुई है और उन्होंने अपनी ओर से प्रस्ताव दिया है। उनके अनुसार इस मामले में सीधे निर्णय नहीं लिया जा सकता। प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री को भी पूरे मामले की जानकारी है और शासन ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। यानी फि लहाल सरकार की ओर से निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है जबकि अभ्यर्थी तत्काल नियुक्ति की मांग पर अड़े हैं। यही वजह है कि नौ दिन बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है।

PTI Teacher Recruitment 2026: 33 हजार से घटकर 5500 रह गई शिक्षक भर्ती, विज्ञापन से पीटीआई के सभी पद गायब! अभ्यर्थियों में नाराजगी

ये भी पढ़ें
PTI Candidates Protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 07:25 pm

Published on:

30 Aug 2026 07:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Police Constable Recruitment: 1600 पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार, गृहमंत्री विजय शर्मा बोले- कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: ग्रामीणों की मांग पर बड़ा फैसला, इस जिले के 173 स्कूलों में बालिका शौचालय और 28 गांवों में बनेंगे मुक्तिधाम-प्रतीक्षालय

Chhattisgarh News
कवर्धा

Kawardha News: कारखाने से 37, बाजार में 70 रुपए! चीनी के दाम में आखिर किसकी हो रही बल्ले-बल्ले? जानें पूरा खेल

sugar prices hike
कवर्धा

कवर्धा में नई व्यवस्था: मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे बिजली कनेक्शन आएंगे पकड़ में, 2.03 लाख कनेक्शनों की होगी ई-केवाईसी

Chhattisgarh News
कवर्धा

IAS Tulika Prajapati: चार्ज लेते ही एक्शन मोड में कलेक्टर मैडम, अधिकारियों को दी नसीहत, कहा- काम में टीम भावना जरूरी

ias Tulika Prajapati, kawardha news
कवर्धा

1600 पद अब भी खाली, आरक्षक भर्ती की सेकंड लिस्ट को लेकर कवर्धा में बवाल, युवाओं ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

Chhattisgarh News
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.