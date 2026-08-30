Police Constable Recruitment: 1600 पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार, गृहमंत्री विजय शर्मा बोले- कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

21 अगस्त से शुरू हुआ आंदोलन अब अस्थायी धरने से आगे बढक़र अभ्यर्थियों के लिए दिन-रात के संघर्ष में बदल गया है। बारिश के बीच तिरपाल के नीचे रहकर वे धरना दे रहे हैं। खाना बनाने से लेकर सोने तक की व्यवस्था धरना स्थल पर ही कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले सात-आठ महीनों से नियुक्ति की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि नियुक्ति पत्र या ठोस लिखित निर्णय मिलने तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने तिरपाल और टेंट लगाकर अस्थायी व्यवस्था बना ली है। दिनभर नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद रात भी वहीं गुजार रहे हैं। बारिश के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही हैए इसके बावजूद आंदोलन जारी है।