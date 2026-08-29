Chhattisgarh News: ग्रामीणों की मांग पर बड़ा फैसला, इस जिले के 173 स्कूलों में बालिका शौचालय और 28 गांवों में बनेंगे मुक्तिधाम-प्रतीक्षालय

जिले के चारों जनपद पंचायत क्षेत्रों की कुल 173 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बालिका शौचालय निर्माण स्वीकृत किया गया है। इसके लिए 7 करोड़ 47 लाख 61 हजार रुपए की राशि मंजूर की गई है। निर्माण कार्यों से 33,011 मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। जनपद पंचायत कवर्धा क्षेत्र के 25, बोड़ला के 46, पंडरिया के 86 और सहसपुर लोहारा के 16 स्कूलों में बालिका शौचालय बनाए जाएंगे। निर्माण पूरा होने के बाद इन स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को सम्मानजनक और आवश्यक स्वच्छता सुविधा उपलब्ध होगी।