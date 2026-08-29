कांग्रेस में शुरू होगी एक और चुनावी जंग! भिलाई में दो पैनल आमने-सामने, 30 अगस्त से वोटिंग

Chhattisgarh Youth Congress Election: निगम चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर एक और चुनावी जंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का चुनाव रविवार, 30 अगस्त से शुरू होगा और भिलाई में दो पैनल आमने-सामने हैं। ऑनलाइन वोटिंग 29 सितंबर तक चलेगी। 18 से 35 वर्ष तक के युवा इसमें मतदान कर सकेंगे। खास बात यह है कि एक मतदाता को छह अलग-अलग पदों के लिए वोट करना होगा। यही वजह है कि दोनों खेमों ने अपने-अपने पैनल के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वार्ड स्तर पर युवाओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है।