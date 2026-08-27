Swine Flu Case: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर जारी, 6 संक्रमित मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

Swine Flu Case in CG: दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से चार मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि दो मरीजों का उपचार अभी जारी है। इनमें से एक मरीज का इलाज एम्स रायपुर और दूसरे का सेक्टर-9 अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में इन दिनों सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीज सामने आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और संदिग्ध मरीजों की जांच व निगरानी के निर्देश दिए हैं।