दुर्ग महापौर बाल-बाल बची, जैसे ही कार से उतरीं जल उठी इनोवा, मची अफरा-तफरी

फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही मिनट में आग को शांत कर दिया। वहीं आग की लपटों ने अन्य वाहनों को अपनी चपेट में नहीं लिया वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि वाहन के बोनेट से अचानक आग की लपटें उठती देखकर निगम कर्मचारियों और कार्यालय परिसर में कामकाज के सिलसिले में पहुंचे लोगों में हलचल मच गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग फैलने की आशंका को देखते हुए वाहन के आसपास खड़े अन्य वाहनों को तत्काल वहां से हटवाया गया।