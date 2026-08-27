सुपेला-गदा चौक फ्लाईओवर बनेगा या नहीं? 500 कारोबारियों पर असर की आशंका, व्यापारियों ने सांसद से मांगा पुनर्विचार

Bhilai Flyover: भिलाई के सुपेला चौक से गदा चौक तक प्रस्तावित करीब एक किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने सांसद विजय बघेल से मुलाकात कर परियोजना को स्थगित करने और इसकी उपयोगिता की नए सिरे से समीक्षा कराने की मांग की है। सांसद ने व्यापारियों की आपत्तियां सुनकर अधिकारियों से परियोजना पर पुनर्विचार करने को कहा है।