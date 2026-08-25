Bhilai News: यूजर चार्ज में ‘फ्लोर’ का खेल? राजपत्र के प्रावधानों पर विपक्ष ने उठाए सवाल, 5 साल में 90 करोड़ वसूली का दावा

विपक्ष का दावा है कि निगम केवल संपत्ति के मूल क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क लेने के बजाय पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल तक को जोडक़र यूजर चार्ज वसूल रहा है। निगम क्षेत्र में एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स आईडी हैं। इनमें करीब 30 फीसद लोग समय पर टैक्स जमा करते हैं। विपक्ष के अनुसार यदि केवल जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क लिया जाए तो सालाना करीब सात करोड़ रुपए की वसूली होनी चाहिए, जबकि निगम करीब 18 करोड़ रुपए सालाना यूजर चार्ज वसूल रहा है। इस हिसाब से पांच साल में करीब 90 करोड़ रुपए की वसूली का दावा किया गया है।