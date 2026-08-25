25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके की होगी जांच, स्कूलों को मिलेगा लाल-हरा फीडबैक, दुर्ग समेत पांच जिलों में निरीक्षण

Bhilai News: सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता जांचने के लिए अब शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और बच्चों की विषयवार समझ को भी परखा जाएगा।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Aug 25, 2026

Government Schools

कक्षा में बैठकर देखेंगे शिक्षक कैसे पढ़ा रहे (प्रतीकात्मक तस्वीर - चैटजीपीटी)

Chhattisgarh Education News: सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक के पढ़ाने के तरीके की भी जमीनी जांच होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्ययन-अध्यापन की स्थिति जानने राज्य स्तरीय टीम बनाई है। पहले चरण में दुर्ग समेत पांच जिले चुने गए हैं। टीम दुर्ग के कम से कम तीन स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगी। खास बात यह है कि टीम कक्षा में बैठकर शिक्षक के पढ़ाने और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को देखेगी।

सुविधाओं के साथ पढ़ाई की गुणवत्ता भी जांचेंगे

निरीक्षण में तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों को केंद्र में रखा जाएगा। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान समेत अन्य विषयों में उनकी समझ और दक्षता परखी जाएगी। टीम बच्चों से सीधे बातचीत भी करेगी। इससे यह पता लगाने की कोशिश होगी कि वे कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय को कितना समझ रहे हैं।

निरीक्षण के बाद बनेगी सुधार की कार्ययोजना

राज्य स्तरीय टीम में विभागीय अधिकारियों के साथ विषय विशेषज्ञ, प्राचार्य, प्रधानपाठक और व्याख्याता शामिल होंगे। निरीक्षण के बाद स्कूलों को लाल या हरे रंग के संकेत के जरिए फीडबैक दिया जाएगा। इसके आधार पर जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारियों की बैठक में सुधार की कार्ययोजना तैयार होगी। इसे आगे समग्र शिक्षा को भेजा जाएगा।

Chhattisgarh Education News: इन जिलों में भी निरीक्षण

दुर्ग के अलावा रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का चयन पहले चरण के लिए किया गया है।

तीन तरह के स्कूलों का होगा चयन

दुर्ग में उच्च प्रदर्शन, औसत और औसत से कम प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को निरीक्षण में शामिल किया जाएगा। इससे अलग-अलग स्तर के स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी देखी जाएगी।

सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ सुविधाओं ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और बच्चों की सीखने की क्षमता की भी जमीनी जांच होगी। दुर्ग समेत पांच जिलों में होने वाले इस निरीक्षण के जरिए कमियों की पहचान कर स्कूलों के लिए सुधार की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

अटैचमेंट से कब तक चलेगी पढ़ाई? जेन अल्फा सड़क पर उतरा तो मिली राहत, अब शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्थायी शिक्षकों की मांग

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 12:38 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके की होगी जांच, स्कूलों को मिलेगा लाल-हरा फीडबैक, दुर्ग समेत पांच जिलों में निरीक्षण

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

GST Raid: HTC ट्रांसपोर्ट कंपनी के भिलाई-बलौदाबाजार ठिकानों पर छापा, बोगस बिलिंग के दस्तावेज मिले

GST Raid
भिलाई

छत्तीसगढ़ के 40 से ज्यादा राशन दुकानों में चावल की कमी, मुख्य सचिव तक पहुंची शिकायत, कार्रवाई की मांग

CG Ration Shop
भिलाई

Chhattisgarh Paper Leak: भिलाई में भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, कहा- पेपर लीक करने वालों में कानून का डर नहीं

Chhattisgarh Paper Leak
भिलाई

Bhilai News: 40 हजार फार्मासिस्टों पर लागू हुआ नया नियम, 15 दिन में करना होगा ये काम, PCI ने जारी किया निर्देश

Chhattisgarh News
भिलाई

H1N1 Case: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 2 साल की बच्ची पाई गई पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर

Swine Flu Case in Durg
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.