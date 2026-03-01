CG News: बड़े बकायादार संस्थान संचालकों पर निगम कसेगा शिकंजा, कुर्की-सीलिंग की तैयारी, सरकार ने जारी की सूची

निगम से मिली जानकारी के अनुसार, प्रमुख बकायादारों में रामनिवास टॉकीज मलिक भगवती देवी लक्ष्मण दास 1 लाख 52789 रुपए, मांझी डेयरी संचालक सुधीर मांझी राघवेंद्र मांझी चार लाख 12531 रुपए, मुरारी होटल परिसर संचालक दीनदयाल गणपत राय गुलाब देवी गणपत राय ?220091 रुपए, पानी फिल्टर मशीन संस्थान संचालक महादेई गुलाब राय अजय सिंघानिया 399 641 रुपए, बीड़पारा कपड़ा थोक विक्रेता श्रवण केजरीवाल, महावीर अग्रवाल 291831 रुपए, लक्ष्मीचंद शर्मा (नर्सरी संचालक) पर 2.04 लाख, एचपी डेवलपर्स, गीता देवी, हनुमान, अमित अग्रवाल पर 1.49 लाख, शिवम मोटर्स पर 2.90 लाख, सन राइस मिल पर 4 लाख, हसमतराय पर 1.21 लाख, निरंजन अग्रवाल (महालक्ष्मी ट्रेडर्स) पर 93 हजार, लक्ष्मी बोरवेल्स पर 1.79 लाख, सांवरिया बिल्डिंग (बजरंग अग्रवाल/मातु अग्रवाल) पर 1.76 लाख, संजू देवी/चंद्रमा सिंह पर 1.91 लाख व ईदनदास पर 1.11 लाख बकाया है।