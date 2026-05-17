Raigarh Sindoor Park: रायगढ़ को मिली नई सौगात, CM साय ने किया ‘सिंदूर पार्क’ का लोकार्पण

Raigarh Sindoor Park: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर को सुशासन तिहार के मौके पर एक बड़ी सौगात मिली है। इतवारी बाजार क्षेत्र में लगभग 9.87 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ‘सिंदूर पार्क’ का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। यह पार्क बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों के लिए मनोरंजन, हरियाली और सामाजिक गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा। कभी अव्यवस्थित और गंदगी से घिरा यह इलाका अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर शहर के प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर रहा है।