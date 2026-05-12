रायगढ़ के पंचधारी एनीकट में सुरक्षा के लिए सख्त कदम, नहाने, सेल्फी और रील बनाने पर लगा रोक

जारी आदेश के अनुसार पंचधारी एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे, डाउनस्ट्रीम और आसपास के जलस्रोतों में तैराकी करना, स्नान करना, पानी में उतरना, कपड़े धोना और गोताखोरी करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल, गेट और फिसलनयुक्त चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी लेना, वीडियोग्राफी करना, सोशल मीडिया रील बनाना और फोटोग्राफी करना भी सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि इन गतिविधियों से हादसों का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।