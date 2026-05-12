रायगढ़ के पंचधारी एनीकट में सुरक्षा के लिए सख्त कदम, नहाने, सेल्फी और रील बनाने पर लगा रोक

Raigarh Panchdhari Anicut(photo-patrika)
Raigarh Panchdhari Anicut: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट पंचधारी एनीकट में लगातार हो रही दुर्घटनाओं और डूबने की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब यहां नहाने, तैराकी, पिकनिक मनाने, सेल्फी लेने, वीडियोग्राफी करने और रील बनाने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि बीते कुछ समय में यहां कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विस्तृत निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार पंचधारी एनीकट और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक टीम को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश में बताया गया है कि हाल के दिनों में पंचधारी एनीकट क्षेत्र में कई दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। इनमें खासतौर पर युवा और विद्यार्थियों की मौत की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के मौसम और जलस्तर बढ़ने के दौरान यहां फिसलन और तेज बहाव के कारण खतरा और अधिक बढ़ जाता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि छुट्टियों और सप्ताहांत में बड़ी संख्या में युवक-युवतियां यहां पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। कई लोग सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर गहरे पानी में उतर जाते हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं।
प्रशासन ने यह भी माना है कि एनीकट क्षेत्र में समूह बनाकर पिकनिक मनाने, शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने की घटनाएं बढ़ रही थीं। इसके साथ ही सोशल मीडिया रील और सेल्फी का क्रेज भी हादसों की बड़ी वजह बन रहा था। कई लोग खतरनाक चट्टानों, फिसलन भरे किनारों और जलभराव वाले क्षेत्रों में खड़े होकर वीडियो और फोटो शूट कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि ऐसी गतिविधियां जानलेवा साबित हो सकती हैं।
जारी आदेश के अनुसार पंचधारी एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे, डाउनस्ट्रीम और आसपास के जलस्रोतों में तैराकी करना, स्नान करना, पानी में उतरना, कपड़े धोना और गोताखोरी करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल, गेट और फिसलनयुक्त चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी लेना, वीडियोग्राफी करना, सोशल मीडिया रील बनाना और फोटोग्राफी करना भी सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि इन गतिविधियों से हादसों का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने संबंधित विभागों को क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाने, बैरिकेडिंग करने और नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती भी की जा सकती है ताकि लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न कर सकें। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से भी सहयोग की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा है कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।
जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और सोशल मीडिया के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। खासकर युवाओं और विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे खतरनाक स्थानों पर रील या सेल्फी बनाने से बचें। प्रशासन का कहना है कि पंचधारी एनीकट प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र जरूर है, लेकिन यहां सुरक्षा को नजरअंदाज करना गंभीर हादसे को न्योता देने जैसा हो सकता है।
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