Chhattisgarh News: युवक को रेप केस में फंसाने का डर दिखाकर वसूली, निष्कासित BJP पार्षद गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, घरघोड़ा वार्ड क्रमांक-10 निवासी साहिल यादव (26) का धरमजयगढ़ क्षेत्र की एक युवती से पिछले 4-5 वर्षों से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद युवती शिकायत लेकर घरघोड़ा थाना पहुंची। इस दौरान साहिल भी निष्कासित भाजपा पार्षद श्याम भोजवानी के साथ थाने पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद समझौता हो गया और युवती ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।