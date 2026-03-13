CG Crime: भाजपा पार्षद पर तीन युवकों ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में भिलाई रेफर

CG Crime: बुधवार की रात वार्ड-7 के भाजपा पार्षद वीरेंद्र साहू पर मोहल्ले के तीन युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल पार्षद को गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय बालोद भेजा गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए भिलाई रेफर कर दिया गया। उनके चेहरे एवं अन्य हिस्से में चोट आई है। राजहरा पुलिस तीनों आरोपियों कैलाश साहू, अजीत सिंह एवं दीपक यादव के खिलाफ मामला दर्ज तलाश कर रही है। बदमाशों का किसी जनप्रतिनिधि पर जानलेवा हमला करने का नगर का पहला मामला है। घटना के बाद भाजपा के अलावा व्यापारियों में भी रोष है।