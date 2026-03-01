Rain Alert: मौसम में होगा बड़ा बदलाव! 13, 14 व 16 मार्च को इस संभाग में हल्की बारिश की संभावना, आंधी और गरज-चमक की आशंका

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 मार्च से प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है। बस्तर संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 14 से 16 मार्च के बीच दुर्ग सहित मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ अंधड़ और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है।