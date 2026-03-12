CG Crime News: मीटिंग के नाम पर लॉज में बुलाया, फिर बदमाश ने की हैवानियत की सारी हदें पार.. महिला के शरीर पर मिले नाखून के निशान

पुलिस के अनुसार वी. लक्की जॉर्ज सुपेला थाना का गुंडा बदमाश है और उसके खिलाफ सुपेला व भिलाई नगर थानों में दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं। वह सेक्टर-10 ग्लोब चौक के पास हुई फायरिंग की घटना में भी अपने साले और कुख्यात आरोपी अमित जोश के साथ शामिल था। इस मामले में उसे पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।