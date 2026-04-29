CG Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले में आंधी-बारिश की संभावना, 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

आंधी-तूफान और बारिश की संभावना (Photo-IANS)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, लेकिन गर्मी का असर अभी भी बरकरार है। 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, फिर भी दुर्ग जिला प्रदेश में सबसे अधिक गर्म रहा। अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, चक्रीय परिसंचरण और द्रोणिका जैसे तंत्र सक्रिय हैं, जिनका असर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हवा की औसत गति चार किमी प्रति घंटा और बादलों की मात्रा करीब 10 प्रतिशत दर्ज की गई।
आगामी तीन दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट के संकेत हैं। पांच दिनों के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, अंधड़ और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने गर्मी के साथ संभावित आंधी-तूफान को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।
रायपुर में आज सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान: लगभग 43°C, न्यूनतम तापमान: करीब 27°C यानी दिन में गर्मी और उमस दोनों का असर रहेगा, जबकि शाम के समय हल्की राहत मिल सकती है।
आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम का यही मिश्रित पैटर्न जारी रहने की संभावना है— हल्की बारिश
बादल और उमस, धीरे-धीरे तापमान में गिरावट। हालांकि, पूरी तरह से गर्मी से राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।
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