CG Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले में आंधी-बारिश की संभावना, 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

आगामी तीन दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट के संकेत हैं। पांच दिनों के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, अंधड़ और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने गर्मी के साथ संभावित आंधी-तूफान को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।