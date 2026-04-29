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CG Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले में आंधी-बारिश की संभावना, 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी-बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं...

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भिलाई

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Khyati Parihar

Apr 29, 2026

आंधी-तूफान और बारिश की संभावना (Photo-IANS)

आंधी-तूफान और बारिश की संभावना (Photo-IANS)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, लेकिन गर्मी का असर अभी भी बरकरार है। 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, फिर भी दुर्ग जिला प्रदेश में सबसे अधिक गर्म रहा। अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, चक्रीय परिसंचरण और द्रोणिका जैसे तंत्र सक्रिय हैं, जिनका असर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हवा की औसत गति चार किमी प्रति घंटा और बादलों की मात्रा करीब 10 प्रतिशत दर्ज की गई।

CG Weather Update: आंधी-तूफान और बारिश की संभावना

आगामी तीन दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट के संकेत हैं। पांच दिनों के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, अंधड़ और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने गर्मी के साथ संभावित आंधी-तूफान को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के मौसम में मिला-जुला असर देखने को मिला:

  • कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई
  • सबसे अधिक तापमान 43.5°C दुर्ग में रिकॉर्ड हुआ
  • सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.5°C अंबिकापुर में दर्ज किया गया
  • अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई
  • मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन दिनों में तापमान में और 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

रायपुर में आज का मौसम कैसा रहेगा?

रायपुर में आज सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान: लगभग 43°C, न्यूनतम तापमान: करीब 27°C यानी दिन में गर्मी और उमस दोनों का असर रहेगा, जबकि शाम के समय हल्की राहत मिल सकती है।

आगे क्या रहेगा ट्रेंड?

आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम का यही मिश्रित पैटर्न जारी रहने की संभावना है— हल्की बारिश
बादल और उमस, धीरे-धीरे तापमान में गिरावट। हालांकि, पूरी तरह से गर्मी से राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।

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Published on:

29 Apr 2026 08:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले में आंधी-बारिश की संभावना, 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

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