CG Murder Case: 1800 रुपये के लिए मजदूर की बेरहमी से हत्या, पत्थर से सिर कुचला, आरोपी की मां ने जलाए खून से सने कपड़े और जूते

पुलिस पूछताछ में नाबालिग आरोपी ने खुलासा किया कि मारपीट के बाद दोनों ने रामनारायण को चबूतरे से घसीटकर पास के खेत में ले जाया। वहां बोल्डर से उसके सिर और चेहरे को कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद आरोपी योगेंद्र निषाद ने घर पहुंचकर अपनी मां सावित्री निषाद को घटना की जानकारी दी। साक्ष्य मिटाने के इरादे से सावित्री ने खून से सने कपड़े और जूते जला दिए। पुलिस ने जले हुए अवशेष बरामद कर लिए हैं।