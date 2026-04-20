CG Murder Case: साले और भाभी ने पीट-पीटकर की जीजा की हत्या, इस बात पर उठाया खौफनाक कदम, गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, मुरली राम यादव (40) का विवाह सोनिया यादव से हुआ था और उनका एक बेटा भी है। 30 मार्च 2026 को बेटे के जन्मदिन पर घर में केक काटा गया था। शाम को उसकी पत्नी बेटे के साथ मिठाई देने मायके गई थी। इसी दौरान रात करीब 11 बजे मुरली राम शराब के नशे में पत्नी के मायके पहुंच गया, जहां उसका छोटे साले शिवकुमार और मिथिला यादव से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह के कारण दोनों पक्षों के बीच पहले से ही रंजिश चल रही थी।