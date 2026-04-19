CG Murder Case: लकड़ी से मारकर पिता की बेरहमी से हत्या, बेटे ने इस बात पर उठाया खौफनाक कदम, फैली दहशत

पुलिस की पूछताछ में आरोपी विजय नाग ने बताया कि घटना के दिन उसके पिता उसे काम न करने का उलाहना दे रहे थे और मिट्टी की गोली से गुलेल में फंसाकर उसे मारने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान विजय ने आवेश में आकर पास रखी लकड़ी की फाड़ी से पिता के सिर व माथे पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की फाड़ी को आरोपी के कब्जे से जब्त कर लिया है।