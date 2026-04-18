परिवार के साथ बर्डथे मनाने गई 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पेशाब करने के दौरान नाबालिग किशोर ने वारदात को दिया अंजाम

रात्रि करीबन 9:00 बजे के आसपास केक खाने के पश्चात उसकी बेटी, पेशाब करने अकेली घर के बाहर गई हुई थी। कुछ देर के पश्चात घर वापस आई, तो प्रार्थियों ने पाया कि, उसकी 9 साल की बेटी रो रही है और उसके शरीर व कपड़ों में सूखे पत्ते चिपके हुए थे। पूछताछ पर बच्ची ने बताया कि जब वह पेशाब कर रही थी, उसी दौरान आरोपी विधि से संघर्षरत बालक अचानक पहुंचा और उसे पकड़कर खेत की ओर ले गया और पेड़ के नीचे उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। चूंकि मामला गांव व रिश्तेदारी का था अत: गांव वालों से परामर्श लेकर, दिनांक 15 अप्रैल को चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया।