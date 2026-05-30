7800 किसान, 7800 एकड़ जमीन और काजू से बढ़ती कमाई, जशपुर किसान सरकारी योजनाओं से हो रहे आत्मनिर्भर

आदिवासी और वन क्षेत्रों में यह सहायता अनुपात और अधिक हो जाता है, जिससे किसानों पर शुरुआती लागत का बोझ काफी कम हो जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर भी 55% से 70% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं नाबार्ड के सहयोग से बागवानी क्लस्टर और प्रोजेक्ट आधारित विकास में भी वित्तीय सहायता मिलती है। इस तरह सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों को काजू बागवानी में मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, जिससे वे कम लागत में उत्पादन शुरू कर बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं।