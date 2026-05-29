Jashpur Love Affair: 3 साल से पत्नी का चल रहा था अफेयर, पति को लगी भनक तो पत्थर से कुचल दिया प्रेमी का सिर

घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जामजूनवानी खारापारा की है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय सुशील खलखो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुशील का गांव की एक विवाहित महिला के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। इस रिश्ते को लेकर महिला का पति लगातार विरोध कर रहा था। दोनों परिवारों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था और गांव में इस मुद्दे को लेकर सामाजिक बैठक तक आयोजित की गई थी, लेकिन मामला शांत नहीं हो सका।