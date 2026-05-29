चलती कार में युवक की बेरहमी से हत्या, फिर सबूत मिटाने शव के साथ किया ऐसा काम, निर्दलीय पार्षद समेत 4 अरेस्ट

मृतक की पहचान भुनेश्वर यादव (31) के रूप में हुई है, जो नकटी गांव का रहने वाला था। वह मोनेट कंपनी में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि भुनेश्वर 22 मई की शाम से लापता था। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने मंदिर हसौद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।