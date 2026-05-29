चलती कार में युवक की बेरहमी से हत्या, फिर सबूत मिटाने शव के साथ किया ऐसा काम, निर्दलीय पार्षद समेत 4 अरेस्ट

निर्दलीय पार्षद समेत 4 अरेस्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh Murder Case: महासमुंद जिले में गुमशुदगी के एक मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दिल दहला देने वाली हत्या का खुलासा किया है। युवक की उसके ही दोस्तों ने चलती कार में बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को महानदी किनारे एक टापू में गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने मामले में निर्दलीय पार्षद समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मृतक की पहचान भुनेश्वर यादव (31) के रूप में हुई है, जो नकटी गांव का रहने वाला था। वह मोनेट कंपनी में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि भुनेश्वर 22 मई की शाम से लापता था। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने मंदिर हसौद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना वाले दिन भुनेश्वर अपने कुछ दोस्तों के साथ मंदिर हसौद स्थित शराब भट्ठी के पास बैठा हुआ था। वहां सभी शराब पी रहे थे। इसी बीच पानी को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि भुनेश्वर और निर्दलीय पार्षद नोहर दास रात्रे के बीच गाली-गलौज होने लगी।
पुलिस के मुताबिक, विवाद के बाद गुस्से में आकर नोहर रात्रे ने अपने साथी अमित सिंह राजपूत और हेमचंद बंजारे के साथ मिलकर भुनेश्वर को कार में बैठाया और उसे महासमुंद की ओर ले गए। रास्ते में तीनों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से उसकी इतनी पिटाई की कि गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
युवक की मौत के बाद आरोपी घबरा गए और मामले को छिपाने के लिए सबूत मिटाने की योजना बनाई। इसके लिए नोहर रात्रे ने अपने मामा श्रवण जांगड़े की मदद ली। चारों आरोपी शव को महानदी किनारे एक टापू में ले गए, जहां गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया गया ताकि किसी को घटना की जानकारी न मिल सके।
गुमशुदगी की जांच के दौरान पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में आरोपियों के बयान बदलने पर पुलिस को शक हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर पूरा मामला सामने आ गया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने महानदी किनारे दफन शव को बरामद किया।
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई ब्रेजा कार और आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। फिलहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग