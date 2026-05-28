शराब दुकान में मिलावट का बड़ा खेल बेनकाब! पानी मिलाकर बेची जा रही थी दारू, 4 कर्मचारी गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शराब में मिलावट का यह खेल काफी समय से चल रहा था। पकड़े गए कर्मचारियों में उमेश मन्नाडे और करन सोनटके पिछले करीब दो वर्षों से इसी दुकान में कार्यरत थे। वहीं नारायण निषाद और हेमंत पटेल पिछले 7 से 8 महीनों से यहां पदस्थ बताए जा रहे हैं। लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत रहने के कारण कर्मचारियों के हौसले इतने बढ़ गए थे कि वे बिना किसी डर के ग्राहकों को पानी मिली शराब बेच रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आ चुकी थीं।