Mahasamund News: महासमुंद बना देश का सबसे बड़ा गांजा कॉरिडोर, 12 राज्यों तक फैला नेटवर्क, एम्बुलेंस और फैमिली कार में तस्करी

यह किसी थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि महासमुंद जिले में हर हफ्ते सामने आ रही ‘ग्रीन ड्रग ट्रेल’ की हकीकत है। 'पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट' की विशेष पड़ताल में तस्करी के ऐसे हैरतअंगेज पैंतरे सामने आए हैं, जो साबित करते हैं कि यह काला कारोबार अब सिर्फ सीमावर्ती अपराध नहीं रहा, बल्कि एक संगठित और हाईटेक नार्को सप्लाई चेन का रूप ले चुका है। ओडिशा के जंगलों से निकलने वाला गांजा अब महासमुंद के रास्ते देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है। पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, इस सिंडिकेट ने सुरक्षा एजेंसियों को छकाने के लिए छत्तीसगढ़ से देश के अन्य राज्यों में माल भेजने के लिए 4 पक्के कॉरिडोर बना लिए हैं। देश में ड्रग्स नेटवर्क को लेकर अक्सर पंजाब, मुंबई या दिल्ली की चर्चा होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का महासमुंद अब देश के सबसे बड़े गांजा ट्रांजिट हब के रूप में उभरा है। पिछले साढ़े चार महीने की पुलिस कार्रवाई के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।