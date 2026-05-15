Petrol Diesel Crises: पेट्रोल-डीजल के लिए मची मारामारी, शाम होते ही सूखे हो रहे पेट्रोल पंप, मंडराया संकट

इसी प्रकार एचपीसीएल कंपनी के 40 ऑयल वितरकों द्वारा जिले में प्रतिदिन पेट्रोल 42 केएल एवं डीजल 58 केएल का दैनिक विक्रय किया जाता है, जिले में उक्त कंपनी के पास वर्तमान में पेट्रोल का स्टॉक 312 केएल एवं डीजल का स्टॉक 365 केएल उपलब्ध है जो कि पेट्रोल एवं डीजल 7 दिवस के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में दैनिक पेट्रोल की खपत 86 केएल के विरुद्ध 807 केएल का स्टॉक मौजूद है जो कि जिले में लगभग 9 दिन हेतु पर्याप्त है। वहीं जिले में दैनिक डीजल की खपत 143 केएल के विरुद्ध 883 केएल का स्टॉक है।