Weather News: छत्तीसगढ़ में 14 मई तक बारिश का यलो अलर्ट, द्रोणिका के असर से मौसम में बड़ा बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में द्रोणिका के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आगामी मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी लोगों को सतर्क रहने को कहा है। 14 मई तक प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। बीती रात महासमुंद जिले के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। हालांकि दिन के समय उमस और गर्मी अब भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम में अचानक हो रहे बदलाव का असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है।