गांव की गलियों में पागल कुत्ते का खतरा, 10 लोगों को बनाया शिकार, गांवों में खौफ का माहौल

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस आक्रामक कुत्ते को पकड़ा जाए, ताकि आगे और किसी को नुकसान न पहुंचे। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। घटना के बाद दोनों गांवों में भय का माहौल है। लोग समूह में ही बाहर निकल रहे हैं और अकेले जाने से बच रहे हैं। प्रशासन और पशु विभाग की टीम से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।