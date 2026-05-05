5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

गांव की गलियों में पागल कुत्ते का खतरा, 10 लोगों को बनाया शिकार, गांवों में खौफ का माहौल

Stray Dog Attack: महासमुंद के जामपाली और जंघोरा गांव में पागल कुत्ते ने करीब दर्जनभर लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सभी घायलों का पिथौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

May 05, 2026

गांव की गलियों में पागल कुत्ते का खतरा, 10 लोगों को बनाया शिकार, गांवों में खौफ का माहौल(photo-patrika)

गांव की गलियों में पागल कुत्ते का खतरा, 10 लोगों को बनाया शिकार, गांवों में खौफ का माहौल(photo-patrika)

Stray Dog Attack: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामपाली और जंघोरा में एक पागल कुत्ते के आतंक से हड़कंप मच गया है। बीते कुछ घंटों में कुत्ते ने करीब दर्जनभर लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया है। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

Stray Dog Attack: गांव-गांव घूमकर बना रहा निशाना

स्थानीय लोगों के अनुसार, आवारा कुत्ता बेहद आक्रामक हो चुका है और गांव की गलियों में लगातार घूमते हुए लोगों को निशाना बना रहा है। अचानक हो रहे इन हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग सहमे हुए हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि कई लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं और एहतियात बरतते हुए अपने परिवार, खासकर बच्चों को घर के भीतर ही रहने की सलाह दे रहे हैं।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

घटना के बाद परिजनों में खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने एहतियात के तौर पर बच्चों को घर के अंदर ही रहने की सख्त हिदायत दी है। स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावक भी बेहद सतर्क हो गए हैं और उनकी आवाजाही पर विशेष नजर रख रहे हैं।

इन लोगों को बनाया शिकार

हमले में घायल होने वालों में ग्राम जामपाली के भूषण ध्रुव, संतोष देवांगन, दृष्टि दीवान, रामलाल ध्रुव, पिथौरा के मनोज अग्रवाल, बरेकेल के धनंजय ठाकुर, तेज बाई, जंघोरा के रूपेश तिवारी, रोशनी सिन्हा और बरेकेल खुर्द की भूमि साहू शामिल हैं। सभी को समय पर अस्पताल पहुंचाकर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया है।

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, इलाज जारी

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत फिलहाल स्थिर है। एहतियात के तौर पर सभी को एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई है और निगरानी में रखा गया है।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस आक्रामक कुत्ते को पकड़ा जाए, ताकि आगे और किसी को नुकसान न पहुंचे। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। घटना के बाद दोनों गांवों में भय का माहौल है। लोग समूह में ही बाहर निकल रहे हैं और अकेले जाने से बच रहे हैं। प्रशासन और पशु विभाग की टीम से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 May 2026 11:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / गांव की गलियों में पागल कुत्ते का खतरा, 10 लोगों को बनाया शिकार, गांवों में खौफ का माहौल

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Committed Suicide: शिशुपाल पर्वत पर प्रेमी जोड़े ने एक हजार फीट से कूदकर दी जान, फैल गई सनसनी

Committed Suicide: शिशुपाल पर्वत पर प्रेमी जोड़े ने एक हजार फीट से कूदकर दी जान, फैल गई सनसनी
महासमुंद

CGBSE Result 2026: सुपर 12 बेटियों के हौसले ने बोर्ड नतीजों में मचाया तहलका, 10वीं में आठ और 12वीं की चार छात्राओं ने मेरिट में बनाया स्थान

CGBSE Result 2026: महासमुंद की सुपर 12 बेटियों के हौसले ने बोर्ड नतीजों में मचाया तहलका, 10वीं में आठ और 12वीं की चार छात्राओं ने मेरिट में बनाया स्थान
महासमुंद

CG Board Result: मासिमं के इतिहास में पहली बार, महासमुंद के एक ही स्कूल के 7 टॉपर्स, बेटियों ने लहराया परचम

cg board mahasamund
महासमुंद

CG News: विवादित प्रश्न में राम नाम शामिल करने पर महासमुंद डीईओ निलंबित, बड़ी वित्तीय गड़बड़ी भी आई सामने

CG Suspended News: बिलासपुर में दो बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी निलंबित, जानें दोनों मामले(photo-patrika)
महासमुंद

Mahasamund News: कबाड़ के जुगाड़ से बनाई अनोखी बाइक, 50 किमी का माइलेज

Mahasamund news
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.