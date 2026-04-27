Mahasamund News: कबाड़ के जुगाड़ से बनाई अनोखी बाइक, 50 किमी का माइलेज

इसके लिए वे नए और पुराने पुर्जों को एकत्र कर रहे हैं और अपने स्तर पर डिजाइन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार बनाने का यह उनका पहला प्रयास है और इसके लिए वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि वे अपने इस प्रयास में सफल होते हैं तो यह क्षेत्र के लिए गर्व की बात होगी। उनकी यह पहल न केवल नवाचार को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सीमित संसाधनों में भी कुछ नया और उपयोगी बनाया जा सकता है।