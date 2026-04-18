CG News: 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ाया सरपंच, इधर बीईओ भी गिरफ्तार

पूर्व सरपंच द्वारा पहले ही एनओसी जारी की जा चुकी थी, लेकिन वर्तमान सरपंच देवेन्द्र चंद्राकर ने पुरानी अनुमति को निरस्त कर दिया और नई एनओसी के बदले 4 लाख रुपए की मांग की। सौदेबाजी के बाद मामला 3.80 लाख रुपए में तय हुआ, जिसमें से आरोपी 50 हजार रुपए पहले ही ले चुका था। शेष राशि के लिए प्रार्थी को लगातार परेशान किया जा रहा था। शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाया और सरपंच को एक लाख रुपए की किस्त लेते हुए धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।