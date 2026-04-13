CG News: डिजिटल क्यूआर ने उलझाया, स्कैन करने पर उड़ रहे होश, डेटा में झोल ही झोल

क्यूआर कोड आधारित टैक्स प्रणाली को सरल और आधुनिक व्यवस्था के रूप में पेश किया गया है, लेकिन यह सुविधा हर नागरिक के लिए सहज नहीं बन पाई है। शहर के कई ऐसे नागरिक हैं, जिनके पास अभी भी पुराने या बेसिक मोबाइल फोन हैं, जिनमें क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा या तो सीमित है या पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों को टैक्स जानकारी देखने और भुगतान प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड स्तर पर यह भी सामने आया है कि कई बुजुर्ग और कम तकनीकी समझ रखने वाले लोग इस प्रणाली का उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। राजस्व विभाग के अनुसार, सिस्टम अभी पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण कुछ जगहों पर गलत या अधूरी जानकारी दिखाई दे रही है। प्रशासन का दावा है कि डेटा सुधार का काम तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही सभी त्रुटियां दूर कर ली जाएंगी।