Chhattisgarh Road Accident: बाइक-ट्रक की जोरदार भिड़ंत! चपेट में आने से पुलिस जवान की मौके पर मौत

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक हवलदार की मौत हो गई। सांकरा थाना क्षेत्र के बल्दीडीह स्थित जोंक नदी के पास ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार हवलदार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई है। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।